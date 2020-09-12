Возможную утечку информации об операции против ЧВК Вагнера расследует СБУ - депутат

Дело расследуется по статье о разглашении данных оперативно-розыскной деятельности

СБУ открыла уголовное производство по возможной утечке информации об операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом в своем Telegram-канала сообщил депутат Алексей Гончаренко.

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Он рассказал, что написал запрос в Офис генпрокурора "по расследованию разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси".

У генпрокурора Гончаренко ответили, что Главное следственное управление СБУ 8 сентября начало досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 387 (Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) УК.

Вадим Ребрина

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