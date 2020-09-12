Возможную утечку информации об операции против ЧВК Вагнера расследует СБУ - депутат
12.09.2020, 18:37
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
Дело расследуется по статье о разглашении данных оперативно-розыскной деятельности
СБУ открыла уголовное производство по возможной утечке информации об операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом в своем Telegram-канала сообщил депутат Алексей Гончаренко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он рассказал, что написал запрос в Офис генпрокурора "по расследованию разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси".
У генпрокурора Гончаренко ответили, что Главное следственное управление СБУ 8 сентября начало досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 387 (Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) УК.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по заманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
- 4 сентября депутат от Евросолидарности Владимир Арьев опубликовал фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами такой операции.
- 9 сентября Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство против Ермака в связи с делом вагнеровцев. Ермак назвал это политическим пиаром.
- Сегодня генпрокурор Венедиктова сообщила, что уголовное дело по якобы срыву операции открыло Госбюро расследований. Она сказала, что ей известно о нескольких делах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии