Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 октября

1. Силы обороны ликвидировали более 1000 оккупантов за сутки – Генштаб. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1030 российских оккупантов, уничтожили 49 бронемашин, 44 артиллерийские системы и 26 танков. Число потерь российской армии вторжения резко возросло после начала попыток наступления на Авдеевском и других участках фронта (детальнее).

2. Под Севастополем прогремел взрыв, задымился российский военный корабль — видео. На внешнем рейде временно оккупированного Севастополя прогремел взрыв, вскоре появились видео с военным кораблем ЧФ РФ, за которым виден шлейф дыма. Позже источник в СБУ сообщил, что российские корабли были атакованы экспериментальными "Морскими малышами" (детальнее).

3. Израиль приказал 1,1 млн жителям Газы бежать на юг – будут бомбить. ХАМАС против эвакуации. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов. В израильской армии отметили, что эвакуация нужна "для безопасности местных жителей". Вернуться в город жители смогут только, когда "будет сделано другое объявление, которое позволит вам это сделать". В ХАМАС призвали местных никуда не ехать (детальнее).

4. ПАСЕ объявила Россию диктатурой, а Путина – диктатором. Парламентская ассамблея Совета Европы официально объявила Россию диктатурой, Владимира Путина – диктатором, а также призвала государства-члены Совета Европы признать его нелегитимным по истечении нынешнего президентского срока. ПАСЕ приняла резолюцию, которая решительно поддерживает создание специального международного криминального трибунала в отношении российского руководства, включая Путина, за их действия, начиная с незаконной оккупации Крыма, войны на Донбассе и сбивания самолета рейса MH17 (детальнее).

5. Мелитополь. ССО взорвали поезд оккупантов, возивший из Крыма боеприпасы и топливо – карта. Бойцы Сил спецопераций подорвали железнодорожные пути в Мелитополе на временно оккупированной РФ части Запорожской области, тем самым усложнив российским захватчикам поставки боеприпасов и топлива своим войскам на этом направлении фронта. Подрыв был осуществлен в 07:30 утра. Повреждено ж/д полотно и состав, доставлявший боеприпасы и топливо для ВС РФ (детальнее).

6. "Авдеевка вся горит". Глава ВГА: РФ бросила около 10 000 солдат, штурмы идут круглосуточно. Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окраин три бригады — это около 10 000 солдат, атаки идут четвертые сутки днем и ночью, сообщил глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш. По его словам, ночью по городу было нанесено 13 ракетных ударов, еще более 20 ракет враг выпустил по позициям Сил обороны (детальнее).

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