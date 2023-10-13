Шість головних новин України та світу на 19:00 13 жовтня

1. Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів за добу – Генштаб. Минулої доби Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів, знищили 49 бронемашин, 44 артилерійські системи та 26 танків. Кількість втрат російської армії вторгнення різко зросла після початку спроб наступу на Авдіївській та інших ділянках фронту (детальніше).

2. Під Севастополем пролунав вибух, задимився російський військовий корабель – відео. На зовнішньому рейді тимчасово окупованого Севастополя пролунав вибух, невдовзі з'явилися відео з військовим кораблем ЧФ РФ, за яким видно шлейф диму. Пізніше джерело в СБУ повідомило, що російські кораблі були атаковані експериментальними "Морськими малюками" (детальніше).

3. Ізраїль наказав 1,1 млн жителям Гази бігти на південь – бомбитимуть. ХАМАС проти евакуації. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектору Гази мають евакуюватися на південь сектору протягом 24 годин. В ізраїльській армії зазначили, що евакуація потрібна "для безпеки місцевих мешканців". Повернутися до міста мешканці зможуть лише, коли "буде зроблено інше оголошення, яке дозволить вам це зробити". У ХАМАС закликали місцевих нікуди не їхати (детальніше).

4. ПАРЄ оголосила Росію диктатурою, а Путіна – диктатором. Парламентська асамблея Ради Європи офіційно оголосила Росію диктатурою, Володимира Путіна – диктатором, а також закликала держави-члени Ради Європи визнати його нелегітимним після закінчення нинішнього президентського терміну. ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка рішуче підтримує створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо російського керівництва, включно з Путіним, за їхні дії, починаючи з незаконної окупації Криму, війни на Донбасі та збивання літака рейсу MH17 (детальніше).

5. Мелітополь. ССО підірвали поїзд окупантів, який возив із Криму боєприпаси та пальне – мапа. Бійці Сил спецоперацій підірвали залізничні колії в Мелітополі на тимчасово окупованій РФ частині Запорізької області, тим самим ускладнивши російським загарбникам постачання боєприпасів та пального своїм військам на цьому напрямі фронту. Підрив було здійснено о 07:30 ранку. Пошкоджено залізничне полотно та потяг, що доставляв боєприпаси та пальне для ЗС РФ (детальніше).

6. "Авдіївка вся горить". Глава ВДА: РФ кинула близько 10 000 солдатів, штурми йдуть цілодобово. Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади — це близько 10 000 солдатів, атаки йдуть четверту добу вдень і вночі, повідомив голова Авдіївської ВДА Віталій Барабаш. За його словами, вночі по місту було завдано 13 ракетних ударів, ще понад 20 ракет ворог випустив по позиціях Сил оборони (детальніше).

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