Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 января

1. СБУ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ КАТАСТРОФЫ ЛАЙНЕРА МАУ. Дело открыто по трем статьям: нарушение правил безопасности эксплуатирования, умышленное убийство и умышленное уничтожение имущества. В Иране заявляют, что ни президент, ни аятолла не знали о ракете до 10 января. Парламент поддержал КСИР, несмотря на "ошибку", а на улицах Тегерана продолжаются протесты: их разгоняют пулями и слезоточивым газом. Главы МИД стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, встретятся в Лондоне.

2. У GOOGLE ПОЯВИЛСЯ R&D-ЦЕНТР В УКРАИНЕ. Он будет работать на базе компании CloudSimple, сейчас в ее киевском офисе - около 30 человек (подробнее).

3. УБИЙСТВО ОКУЕВОЙ БЫЛО ЗАКАЗНЫМ. Так считает следствие, поскольку подозреваемый не был с ней знаком. О заказчике в полиции говорят, что версии есть, но называть их отказываются (подробнее о подозреваемом).

4. В УКРАИНЕ - РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ . Из 75 млн т две трети пойдут на экспорт, Украина вошла в тройку крупнейших поставщиков агропродукции в Евросоюз (подробнее).

5.ИРАН ОБЪЯВИЛ ПЕНТАГОН ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Закон подписан президентом Ирана. Помимо Пентагона, в перечень "американских террористов" включили всех, кто организовывал убийство генерала Сулеймани (подробнее).

6. УКРАИНА ПЕРЕШЛА НА IBAN. Теперь могут быть использованы банковские счета только международного стандарта. Это упростит оформление расчетных документов (подробнее).

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