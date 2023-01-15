Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 15 января

1. Зеленский: В Днепре 25 погибших, 39 человек найдены под завалами, боремся за каждую жизнь

Пока известно о 25 погибших от российского ракетного удара по жилому дому в Днепре, из которых один ребенок. Спасены 39 человек, среди них – шесть детей. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Продолжаются поиски 43 человек.

2. Британия вместе с 14 танками Challenger 2 даст Украине 30 гаубиц AS90

Великобритания вместе с 14 танками Challenger 2 отправит в Украину 30 самоходных артиллерийских установок AS90, сообщает британское правительство.

3. В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту

В Непале разбился самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, выполнявший рейс Катманду – Покхара. На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

4. Умер Вахтанг Кикабидзе

Грузинский киноактер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.

5. Украина доказала: если у нее будет оружие, она доведет дело до конца – глава МИД Британии

Для Запада "настало время ускориться и двигаться дальше и быстрее" в вопросах военной помощи Украине, а для ВСУ наступает удобный момент, чтобы реализовать преимущество перед армией РФ, считает глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

6. Диана Панченко, Киркоров и другие: президент утвердил санкции СНБО против 198 медиа-персон

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении 198 физических лиц, в основном медиа-персон с гражданством страны-агрессора. В списке попавших под санкции украинские телеведущие Жанна Бадоева и Диана Панченко (последняя сейчас снимает пропагандистские ролики на оккупированных Россией территориях Украины).

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Сергій Бережний

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