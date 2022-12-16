Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 16 декабря

1. РОССИЯ УДАРИЛА ПО УКРАИНЕ ДЕСЯТКАМИ РАКЕТ: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять суток и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издали (подробнее).

2. УКРЭНЕРГО ПОСЛЕ РАКЕТНЫХ УДАРОВ ОБЪЯВИЛО О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. В результате массированного ракетного удара со стороны России по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны (подробнее).

3. ЗАЛУЖНЫЙ: АРМИЯ РОССИИ ВЫПУСТИЛА ПО УКРАИНЕ 76 РАКЕТ, СИЛЫ ПВО СБИЛИ 60 ЦЕЛЕЙ ОККУПАНТОВ. Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре 16 декабря, 60 из них сбила противовоздушная оборона (подробнее).

4. CNN: ЗЕЛЕНСКОМУ ОТКАЗАЛИ В FIFA – ОН ПРЕДЛАГАЛ ВЫСТУПИТЬ НА ФИНАЛЕ ЧМ В КАТАРЕ. Руководство Международной ассоциации футбола FIFA отклонило предложение президента Владимира Зеленского выступить с "посланием о мире во всем мире" перед началом финального матча ЧМ-2022 (подробнее).

5. ЕС ПРИНЯЛ ДЕВЯТЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ: ПОД ЗАПРЕТОМ 168 КОМПАНИЙ, СМИ, БЕСПИЛОТНИКИ. Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС, в рамках девятого пакета санкций, внес в санкционный список 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом (подробнее).

6. БЕЛЫЙ ДОМ ПОСЛЕ РАКЕТНОЙ АТАКИ РФ: ГОТОВИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПВО ДЛЯ УКРАИНЫ. Администрация президента США Джо Байдена осудила новый шквал ракетных ударов России по Украине и заявила о включении в новый пакет помощи Киеву дополнительных средств противовоздушной обороны (подробнее).

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Вадим Ребрина

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