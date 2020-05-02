Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 мая

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 мая - Фото
02.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ПРЕЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП ОПРЕДЕЛИЛСЯ С КАНДИДАТУРОЙ ПОСЛА В УКРАИНЕ. Послом США в Украине должен стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. На данный момент Дейтон возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а также является старшим советником США по оборонным вопросам в Украине (подробнее).

2. КИМ ЧЕН ЫН ПОЯВИЛСЯ НА ПУБЛИКЕ ПОСЛЕ 20 ДНЕЙ ОТСУТСТВИЯ - СМИ КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного отсутствия. Его новые фотографии от 1 мая опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) (подробнее).

3. РЕМДЕСИВИР ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕН В США ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19. Несмотря на то, что имеется только ограниченная информация о безопасности и эффективности применения ремдесивира для лечения людей с диагнозом COVID-19, в клинических испытаниях было показано, что препарат сокращает время восстановления некоторых пациентов (подробнее).

4. МЭРУ ЧЕРКАСС ЯКОБЫ УГРОЖАЛИ ИЗ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА, ТАМ ЕГО НАЗВАЛИ ЖЕРТВОЙ ПРАНКА. Вчера, 1 мая, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал скриншот сообщения с угрозами, подписанного именем замглавы Офиса президента. В ОП заявили, что мэр стал "жертвой банального пранка" (подробнее).

5. ТВИТ НА $14 МЛРД. СООБЩЕНИЕ МАСКА ОБРУШИЛО СТОИМОСТЬ TESLA MOTORS. Рыночная стоимость автомобильной компании Tesla Motors упала на $14 млрд после того, как ее глава Илон Маск заявил в Twitter, что цена акций компании слишком высока (подробнее).

6. ТЫСЯЧИ ИСПАНЦЕВ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ПОСЛЕ СЕМИ НЕДЕЛЬ КАРАНТИНА: ФОТО. Сегодня в 6 часов утра по местному времени в Испании тысячи людей вышли на улицы, чтобы прогуляться, сделать побежку или покататься на велосипеде после семи недель самоизоляции (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Бизнес-неделя: Шмыгаль против "заробитчан", атомная помощь Ахметову и козырный "Велюр"

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 