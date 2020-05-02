Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 мая

1. ПРЕЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП ОПРЕДЕЛИЛСЯ С КАНДИДАТУРОЙ ПОСЛА В УКРАИНЕ. Послом США в Украине должен стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. На данный момент Дейтон возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а также является старшим советником США по оборонным вопросам в Украине (подробнее).

2. КИМ ЧЕН ЫН ПОЯВИЛСЯ НА ПУБЛИКЕ ПОСЛЕ 20 ДНЕЙ ОТСУТСТВИЯ - СМИ КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного отсутствия. Его новые фотографии от 1 мая опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) (подробнее).

3. РЕМДЕСИВИР ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕН В США ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19. Несмотря на то, что имеется только ограниченная информация о безопасности и эффективности применения ремдесивира для лечения людей с диагнозом COVID-19, в клинических испытаниях было показано, что препарат сокращает время восстановления некоторых пациентов (подробнее).

4. МЭРУ ЧЕРКАСС ЯКОБЫ УГРОЖАЛИ ИЗ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА, ТАМ ЕГО НАЗВАЛИ ЖЕРТВОЙ ПРАНКА. Вчера, 1 мая, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал скриншот сообщения с угрозами, подписанного именем замглавы Офиса президента. В ОП заявили, что мэр стал "жертвой банального пранка" (подробнее).

5. ТВИТ НА $14 МЛРД. СООБЩЕНИЕ МАСКА ОБРУШИЛО СТОИМОСТЬ TESLA MOTORS. Рыночная стоимость автомобильной компании Tesla Motors упала на $14 млрд после того, как ее глава Илон Маск заявил в Twitter, что цена акций компании слишком высока (подробнее).

6. ТЫСЯЧИ ИСПАНЦЕВ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ПОСЛЕ СЕМИ НЕДЕЛЬ КАРАНТИНА: ФОТО. Сегодня в 6 часов утра по местному времени в Испании тысячи людей вышли на улицы, чтобы прогуляться, сделать побежку или покататься на велосипеде после семи недель самоизоляции (подробнее).

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