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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 августа

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 августа - Фото
Дарья Дугина (скриншот с видео)

1. ГЕНШТАБ: РОССИЯНЕ НАСТУПАЮТ В СТОРОНУ НИКОЛАЕВА, ИМЕЮТ ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ — КАРТА. Российские оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении, имея частичный успех (подробнее).

2. ЗА ДЕНЬ В УКРАИНЕ УНИЧТОЖИЛИ ЧЕТЫРЕ СРЕДСТВА ПВО РОССИЯН, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗРК С-300 И НЕБО-М. За прошлые сутки, 21 августа, Силы обороны Украины уничтожили четыре средства противовоздушной обороны российских оккупантов (подробнее).

3. ВЕРА В ПОБЕДУ В ВОЙНЕ – ГЛАВНАЯ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИДЕЯ УКРАИНЦЕВ СЕГОДНЯ: ОПРОС. Более двух третьих украинцев – 72,5% – считают победу в войне с Россией главной объединяющей идеей на сегодняшний день (подробнее).

4. УКРАИНА ПОТЕРЯЛА В ВОЙНЕ С РОССИЕЙ ПОЧТИ 9000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – ЗАЛУЖНЫЙ. В войне с Россией погибли почти 9000 украинских военнослужащих (подробнее).

5. БАНКИ ТРЕБУЮТ ОТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА: ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ. ПриватБанк начал требовать от переселенцев из Донецкой и Луганской областей актуализировать данные о месте жительства. Такие действия финучреждения в правительстве назвали незаконными (подробнее).

6. ФСБ ВИНИТ В ПОДРЫВЕ ДУГИНОЙ УКРАИНУ. ПОДОЛЯК УДИВИЛСЯ, ЧТО НЕ "НАШЛИ" ШЕВРОН АЗОВА. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net заявление ФСБ РФ о том, что за убийством дочки российского пропагандиста Дарьи Дугиной якобы стоят украинские спецслужбы. По словам Подоляка, удивительно, что россияне не "нашли" на месте преступление шеврон Азова или визитку Правого сектора (подробнее).

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Вадим Ребрина
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