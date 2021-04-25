Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 25 апреля

1. В МИРЕ ВАКЦИНИРОВАЛИ ОТ COVID-19 1 МЛРД ЧЕЛОВЕК. Почти четверть всех доз в мире была получена в США, в среднем более 2,8 млн уколов в день за последнюю неделю – более половины взрослых американцев получили хотя бы первую дозу. (подробнее)

2. ПРЕМЬЕР АРМЕНИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку ради проведения досрочных парламентских выборов. (подробнее)

3. НА САЙТЕ АЭС В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛОСЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УГРОЗЕ ВЗРЫВА. Неизвестные взломали сайт беларуской атомной электростанции, опубликовав письмо о возможном взрыве на АЭС. Сообщение подписано "небезразличными сотрудниками БелАЭС". (подробнее)

4. ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫШЛА ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ COVID-19. Львовская область сегодня пока в "красной", а с 26 апреля переходит в "желтую" зону. (подробнее)

5. НАЙДЕНЫ ОБЛОМКИ ПРОПАВШЕЙ ПОДЛОДКИ ВМС ИНДОНЕЗИИ. Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala, затонувшая 21 апреля у берегов Бали, обнаружена на дне моря распавшейся на три части. Экипаж признали погибшим. (подробнее)

6. УКРАИНЕЦ РАДИВИЛОВ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ. Украинский гимнаст Игорь Радивилов победил в опорном прыжке на чемпионате Европы, который проходит в Базеле.(подробнее)

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Наталия Медведева

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