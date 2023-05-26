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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 мая

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 мая - Фото
Фото - Київська прокуратура

1. Киев. Россия атаковала крылатыми ракетами Х-101 из Ту-95МС. Обломки упали на ТРЦ на Оболони. Киев был атакован крылатыми ракетами Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС под утро 26 мая (подробнее).

2. В Киеве пьяный судья Тандыр сбил насмерть 23-летнего нацгвардейца на блокпосту – фото. В Киеве пьяный председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту. Судье может грозить наказание сроком до 10 лет в тюрьме (подробнее).

3. Днепр. Зеленский показал последствия удара РФ по больнице. Один погибший и десятки раненых – фото, видео. Россияне ударили по жилому кварталу в Днепре – разрушения получили медучреждение, ветклиника и многоэтажки рядом (подробнее).

4. Верховный Суд избрал нового председателя вместо Князева. Верховный Суд избрал нового председателя вместо Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки. Им стал глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко (подробнее).

5. Бронекатер "Буча" торжественно ввели в состав ВМС ВСУ. Пришли Залужный и Неижпапа – фото. Министерство обороны сообщило о введении малого бронированного артиллерийского катера "Буча" в состав Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины (подробнее).

6. В СБУ прокомментировали российское гражданство родственников заместителя председателя службы Наумюка. В Службе безопасности опубликовали комментарий о новоназначенном заместителе председателя службы Сергее Наумюке, отец и брат которого, как оказалось, имеют российское гражданство. Там утверждают, что Россия сознательно блокирует рассмотрение их заявлений на отказ от гражданства РФ (подробнее).

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