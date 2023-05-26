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Шість головних новин України та світу на 19:00 26 травня

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 26 травня - Фото
Фото - Київська прокуратура

1. Київ. Росія атакувала крилатими ракетами Х-101 з Ту-95МС. Уламки впали на ТРЦ на Оболоні. Київ був атакований крилатими ракетами Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС під ранок 26 травня (детальніше).

2. У Києві п'яний суддя Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту — фото. У Києві п'яний голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту. Судді може загрожувати покарання терміном до 10 років за ґратами (детальніше).

3. Дніпро. Зеленський показав наслідки удару РФ по лікарні. Один загиблий та десятки поранених — фото, відео. Росіяни вдарили по житловому кварталу у Дніпрі – руйнувань зазнали медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо (детальніше).

4. Верховний Суд обрав нового голову замість Князева. Верховний Суд обрав нового голову, замість Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря. Ним став очільник Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Кравченко (детальніше).

5. Бронекатер "Буча" урочисто ввели до складу ВМС ЗСУ. Прийшли Залужний та Неїжпапа – фото. Міністерство оборони повідомило про введення малого броньованого артилерійського катера "Буча" до складу Військово-морських сил Збройних Сил України (детальніше).

6. У СБУ прокоментували російське громадянство родичів заступника голови служби Наумюка. У Службі безпеки опублікували коментар щодо новопризначеного заступника голови служби Сергія Наумюка, батько і брат якого, як виявилося, мають російське громадянство. Там стверджують, що Росія свідомо блокує розгляд їхніх заяв на відмову від громадянства РФ (детальніше).

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