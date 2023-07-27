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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июля

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 18:59
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июля - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Военные в Нигере захватили президента и заявили, что свергли правительство – СМИ. 26 июля охрана президента Нигера заблокировала президентский дворец, где удерживает внутри демократически избранного главу государства Мохамеда Базума. Военные объявили по телевидению, что якобы свергли Базума "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране и плохого управления".

2. Ночью Россия ударила "Калибрами" по порту в Одесской области: погиб охранникВ ночь на 27 июля российские оккупанты атаковали крылатыми ракетами "Калибр" портовую инфраструктуру в Одесской области. Как сообщил глава ОГА Олег Кипер, "погиб охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля".

3. Зеленский поздравил с днем рождения Залужного и Сырского. Подарил оружие и картину: видеоПрезидент Владимир Зеленский лично поздравил с днем рождения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Залужный получил в подарок от главы государства именной наградной пистолет, а Сырский — картину, "которая отображает подвиг украинских воинов и уважение к ним". 

4. Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира за отказ подать руку побежденной россиянкеУкраинская фехтовальщица Ольга Харлан в первом раунде чемпионата мира-2023 со счетом 17:5 победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую в "нейтральном" статусе, после чего отказалась пожать руку сопернице. Россиянка подала протест на "отсутствие проявления уважения", который был отклонен, однако повторный ее протест был принят, и Харлан дисквалифицировали за нарушение регламента.    

5. Верховная Рада проголосовала за возобновление электронного декларирования: первое чтениеВ начале полномасштабного российского вторжения парламент приостановил процесс обязательного декларирования имущества чиновниками и депутатами, позволив предоставить данные о своем состоянии уже после отмены военного положения. В рамках кредитной программы с Международным валютным фондом Украина пообещала до конца июля 2023 возобновить декларирование. Законопроект о возобновлении декларирования принят пока только в первом чтении. 

6. Ткаченко отправлен в отставку. Рада поддержала решение 321 голосом. Верховная Рада поддержала отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Решение поддержал 321 парламентарий

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Сергей Бережной
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