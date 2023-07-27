Шість головних новин України та світу на 19:00 27 липня

1. Військові в Нігері захопили президента і заявили, що повалили уряд – ЗМІ. 26 липня охорона президента Нігера заблокувала президентський палац, де утримує всередині демократично обраного главу держави Мохаммеда Базума. Військові оголосили по телебаченню, що нібито повалили Базума "через погіршення ситуації з безпекою в країні та погане управління".

2. Вночі Росія вдарила "Калібрамі" по порту на Одещині: загинув охоронець. У ніч проти 27 липня російські окупанти атакували крилатими ракетами "Калібр" портову інфраструктуру на Одещині. Як повідомив голова ОДА Олег Кіпер, "загинув охоронець 1979 року народження. Ушкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі".

3. Зеленський привітав із днем народження Залужного та Сирського. Подарував зброю та картину: відео. Президент Володимир Зеленський особисто привітав з днем народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Залужний отримав у подарунок від глави держави іменний нагородний пістолет, а Сирський – картину, "яка відображає подвиг українських воїнів та повагу до них".

4. Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу за відмову подати руку переможеній росіянці. Українська фехтувальниця Ольга Харлан у першому раунді чемпіонату світу-2023 з рахунком 17:5 перемогла росіянку Анну Смирнову, яка виступала в "нейтральному" статусі, після чого відмовилася потиснути руку суперниці. Росіянка подала протест на "відсутність прояву поваги", який було відхилено, однак її повторний протест було прийнято, і Харлан дискваліфікували за порушення регламенту.

5. Верховна Рада проголосувала за поновлення електронного декларування: перше читання. На початку повномасштабного російського вторгнення парламент призупинив процес обов'язкового декларування майна чиновниками та депутатами, дозволивши надати дані про свій стан вже після скасування воєнного стану. У рамках кредитної програми з Міжнародним валютним фондом Україна пообіцяла до кінця липня 2023 року відновити декларування. Законопроєкт про поновлення декларування прийнято поки що лише у першому читанні.

6. Ткаченка відправлено у відставку. Рада підтримала рішення 321 голосом. Верховна Рада підтримала відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Рішення підтримав 321 парламентарій.

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