Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июня

1. НИКОЛАЕВ. УТРОМ РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ ПО ПЯТИЭТАЖКЕ И ГАРАЖАМ, ЕСТЬ ЖЕРТВЫ: ВИДЕО И ФОТО. 29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Местные жители наблюдали пуски с прилегающей территории, которая пока находится под контролем оккупантов, и вскоре после этого в областном центре прогремели взрывы (подробнее).

2. "В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ПУТИН РАЗРУШИЛ МИР". БАЙДЕН ЗАЯВИЛ О РАЗВЕРТЫВАНИИ СИЛ США В ЕВРОПЕ. Президент США Джо Байден объявил о новом развертывании американских вооруженных сил в Европе (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ НА САММИТЕ НАТО: РОССИЯ УЧИЛАСЬ ПО ПРАВИЛАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОДВОРОТНИ – ВИДЕО. Россия хочет диктовать правила в Европе и училась по правилам ленинградской подворотни – она понимает силу. РФ надо победить на поле боя, помогая Украине, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к саммиту НАТО (подробнее).

4. ПРОКУРАТУРА: БЕЛАРУСЫ ВЫВЕЛИ ТЕХНИКУ И ДЕНЬГИ ИЗ УКРАИНЫ НАКАНУНЕ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ. В феврале 2022 года, перед самым началом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, беларуские дорожные компании вывезли часть строительной техники и сотрудников – граждан Беларуси за пределы Украины, а денежные активы вывели за границу (подробнее).

5. УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НАТО: РОССИЯ – НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНАЯ И ПРЯМАЯ УГРОЗА ДЛЯ АЛЬЯНСА. На саммите стран НАТО в Мадриде утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и миру и стабильности в Евроантлантическом регионе" (подробнее).

6. УКРАИНА ВЕРНУЛА ИЗ ПЛЕНА 95 ЗАЩИТНИКОВ АЗОВСТАЛИ – ГУР. Украина вернула из плена 95 защитников завода Азовсталь в Мариуполе, в том числе 43 бойцов полка Нацгвардии "Азов". Всего в рамках нового обмена из плена вернулись 144 украинских военных (подробнее).

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Вадим Ребрина

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