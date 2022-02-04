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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 февраля

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 февраля - Фото

1. YOUTUBE БЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ ОКРУЖЕНИЯ МЕДВЕДЧУКА, УДАЛИЛ РЕСУРСЫ БОЕВИКОВ РОССИИ. Были удалены главные ресурсы оккупационной администрации РФ в Луганске – "Луганский информационный центр" и "ГТРК ЛНР". Помимо этого, удалены каналы российских оккупантов "Мининфо ДНР", "Народной милиции ДНР" и "Народной милиции ЛНР" – российской гибридной армии в ОРДО. (подробнее)

2. УКРАИНЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ УЧАСТИЕ В "КИБЕР-НАТО". Данилов заявил, что "одна из европейских стран" заблокировала участие Украины в работе объединенного центра киберобороны при НАТО. (подробнее)

3. СТОЛТЕНБЕРГ ПОКИНЕТ ПОСТ ГЕНСЕКА НАТО И ВОЗГЛАВИТ ЦЕНТРОБАНК НОРВЕГИИ. Ожидается, что Столтенберг покинет должность в НАТО в конце сентября, а Norges Bank возглавит 1 декабря. Его назначают на шесть лет. (подробнее)

4. МАКРОН ЭКСТРЕННО ЕДЕТ В МОСКВУ И КИЕВ ГОВОРИТЬ О ДЕЭСКАЛАЦИИ. Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 7 февраля, намерен нанести визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев. (подробнее)

5. АНТИКОРСУД ДАЛ ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ ТЮРЬМЫ СУДЬЕ ЗА ВЗЯТКУ 6000 ГРН. Судья Славянского горрайсуда Донецкой области получил пять с половиной лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. (подробнее)

6. РЕАЛЬНЫЙ ВВП ВЫРОС НА 5,9% В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ. По сравнению с третьим кварталом рост реального ВВП в четвертом квартале составил 1,8% с учетом сезонного фактора. (подробнее)

Читайте также текст дня: "Будет хорошая зарплата в РФ. Поджог – до $1000". Как ФСБ расшатывает Украину: 5 примеров

Наталия Медведева
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