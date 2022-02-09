Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 февраля

1. ИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРА НАБУ: КАБМИН УЖЕ ФОРМИРУЕТ КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сегодня будут определены три кандидата от Кабмина в состав комиссии по проведению конкурса по избранию нового директора Национального антикоррупционного бюро. (подробнее)

2. УГРОЗА НАПАДЕНИЯ РОССИИ. ЕВРОПА СТОИТ ЗА УКРАИНУ, ОСОБЕННО ПОЛЯКИ. Более половины жителей Европы выступают за заступничество Евросоюза или НАТО на стороне Украины, если Россия пойдет на новое вторжение. Таковы результаты опроса от Евросовета по международной политике (ECFR) в семи странах Европы. (подробнее)

3. ДИРЕКТОР ГБР: ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ТРУХИН ПРЕДЛАГАЛ ИМ ВЗЯТКУ. ВИДЕО У НАС НЕТ. Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что патрульная полиция Киева не предоставила бюро видеозаписи с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП с участием депутата Слуги народа Александра Трухина. Также, по словам Сухачева, на допросе полицейские не подтвердили, что депутат предлагал им взятку. (подробнее)

4. ЕВРОПЕЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИ ГОТОВЯТСЯ К КИБЕРАТАКАМ ИЗ РОССИИ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка предупредили банки о возможности российских кибератак на фоне роста напряженности между Россией и Украиной. (подробнее)

5. ИНФЛЯЦИЯ В УКРАИНЕ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД – НА УРОВНЕ 10% В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за первый месяц 2022 года выросли на 2,5% по сравнению с декабрем. (подробнее)

6. УЧЕНЫЕ ИЗ ОКСФОРДА СОВЕРШИЛИ ПРОРЫВ В ЯДЕРНОМ СИНТЕЗЕ. В JET побили собственный рекорд по количеству энергии, извлеченной при сжатии дейтерия и трития, двух форм водорода. (подробнее)

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Наталия Медведева

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