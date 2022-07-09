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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июля

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июля - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

1. КОНГРЕССМЕН В США ЗАПРОСИЛА У БАЙДЕНА БРИФИНГ О ЯКОБЫ "СВЯЗЯХ ЕРМАКА С РОССИЕЙ". Конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение к президенту США Джо Байдену с призывом проверить "предполагаемые связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией (подробнее).

2. БЛИНКЕН ПОГОВОРИЛ С КИТАЙСКИМ КОЛЛЕГОЙ ОБ УКРАИНЕ. ЕСТЬ "ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ" – BARRON'S. Официальные лица США проявляют "осторожный оптимизм" в отношении позиции Китая по Украине, осуждая его риторическую поддержку России, но не видя признаков того, что Пекин подкрепляет свои слова материальной поддержкой агрессора (подробнее).

3. У КУЛЕБЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ПРИЗЫВЫ К "ПРОВЕРКЕ ЕРМАКА": ЦИНИЗМ И НАРРАТИВЫ ПРОПАГАНДЫ РФ. Министерство иностранных дел призвало конгрессмена США Викторию Спартц "оставить попытки заработать политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев" (подробнее).

4. УОЛЛЕС НЕ БУДЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ В ЛИДЕРЫ КОНСЕРВАТОРОВ. ОН БЫЛ ФАВОРИТОМ НА ЗАМЕНУ ДЖОНСОНА. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии, которую покинул пока действующий премьер Борис Джонсон (подробнее).

5. УКРАИНА ПРЕДЛАГАЕТ НАТО СОЗДАТЬ ХАБ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. Украина предлагает НАТО подумать над созданием хаба в Восточной Европе, похожего на хаб Альянса в Неаполе (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ ПОСЛОВ УКРАИНЫ В ГЕРМАНИИ, ЧЕХИИ, ВЕНГРИИ И РЯДЕ ДРУГИХ СТРАН. Президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, Любовь Непоп – с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка с должности посла Украины в Норвегии, Евгения Перебийноса – с должности посла в Чехии (подробнее).

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Вадим Ребрина
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