Шесть главных новостей Украины и мира на 20:00 первого дня 2023 года

1. В Киеве и области после полуночи прогремели взрывы: ракетная атака, ПВО "щелкает" шахеды

Вскоре после полуночи 1 января в Киевской области прогремели взрывы. Спустя несколько минут звуки взрывов были зафиксированы и в Киеве.

2. Ночью над Киевом сбили 32 воздушные цели. На некоторых была надпись "С Новым годом"

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 воздушных цели во время российского налета на Киев в новогоднюю ночь.

3. Бывший прокурор по делу Милошевича: Путина нужно судить за военные преступления

Российского диктатора Владимира Путина нужно как можно быстрее судить за военные преступления в Украине, считает британский юрист Джеффри Найс, бывший прокурор в суде над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем.

4. Россия в новогоднюю ночь обстреляла детскую больницу в Херсоне – фото последствий

Армия России в канун Нового года 18 раз атаковала Херсон и не прекратила обстреливать город даже в новогоднюю ночь.

5. Швеция на полгода стала председателем в Совете ЕС и считает приоритетом поддержку Украины

Приоритетами для своего председательства в Совете ЕС Швеция считает безопасность и единство, конкурентоспособность, переход на зеленую энергетику, демократические ценности и верховенство права. "Неизменная поддержка Украины – политическая, экономическая, военная, гуманитарная и правовая – будет иметь главный приоритет, как и различные варианты ответов на агрессию России".

6. В 2022 году в Украине воздушная тревога объявлялась 14 870 раз – карта

В 2022 году в Украине воздушная тревога объявлялась 14 870 раз. Карту страны с итоговым количеством воздушных тревог по регионам опубликовала Госпогранслужба.

Читайте также: Анна Киевская, скандал в США и украинский Робин Гуд. Лучшие истории мира

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.