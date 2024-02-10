Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 10 февраля

Назначены заместители Сырского, Зеленский провел совещания с военными и анонсирует дальнейшие обновления в ВСУ, россияне применяют Starlink на фронте

Фото - Telegram Зеленского

1. Атака на Харьков: сгорела половина улицы, 15 домов больше нет. Погибла целая семья – фото. Российские оккупанты ударили по автозаправочной станции в Харькове в ночь на 10 февраля. Известно о семи погибших. Среди них трое детей – семи, четырех лет, а также полугодовалый младенец (подробнее).

2. Зеленский объявил заместителей главкома ВСУ Сырского и начальника Генштаба Баргилевича. В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что заместителями Сырского стали полковники Вадим Сухаревский (бывший командир 59 ОМПБр) и Андрей Лебеденко (подробнее).

3. Генерал Павлюк уволен из Минобороны. Его могут назначить на прежнюю должность Сырского. Кабинет министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны. По данным собеседников LIGA.net в военных кругах, Павлюк может стать новым командующим Сухопутными войсками (подробнее).

4. "Волки Да Винчи". LIGA.net побывала на открытии рекрутингового центра в Киеве – фото. В субботу, 10 февраля, в Киеве открылся рекрутинговый центр батальона "Волки Да Винчи" в составе 59 отдельной мотопехотной бригады. LIGA.net побывала на открытии (подробнее).

5. ГУР подтвердило использование россиянами Starlink на передовой, и это становится системным. Американское издание Defense One, ссылаясь на неназванные источники в украинской армии, сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил LIGA.net эту информацию (подробнее).

6. Президент Венгрии уходит в отставку на фоне "педофильского" скандала с помилованием. Президент Венгрии Каталин Новак объявила, что подала в отставку из-за скандала с помилованием мужчины, осужденного по делу о сексуальном насилии в детском доме. Соответствующее видеообращение размещено на официальном сайте и в аккаунтах Новак (подробнее).

7. Путин заявил, что Польша "заставила" Гитлера начать войну. Варшава ответила фактами истории. Диктатор Владимир Путин в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону заявил, что Польша "заставила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. Министерство иностранных дел Польши опубликовало разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля (подробнее).

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