Сім головних новин України та світу на 21:00 10 лютого

Призначено заступників Сирського, Зеленський провів наради із військовими та анонсує подальші оновлення в ЗСУ, росіяни застосовують Starlink на передовій

Фото - Telegram Зеленського

1. Атака на Харків: згоріла половина вулиці, 15 будинків більше немає. Загинула ціла родина — фото. Російські окупанти вдарили по автозаправній станції у Харкові в ніч проти 10 лютого. Відомо про сімох загиблих. Серед них троє дітей — семи, чотирьох років, а також піврічне немовля (детальніше).

2. Зеленський оголосив заступників головкома ЗСУ Сирського і начальника Генштабу Баргилевича. У вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що заступниками Сирського стали полковники Вадим Сухаревський (колишній командир 59 ОМПБр) та Андрій Лебеденко (детальніше).

3. Генерала Павлюка звільнено з Міноборони. Його можуть призначити на колишню посаду Сирського. Кабінет міністрів звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. За даними співрозмовників LIGA.net у військових колах, Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ (детальніше).

4. "Вовки Да Вінчі". LIGA.net побувала на відкритті рекрутингового центру у Києві – фото. У суботу, 10 лютого, у Києві відкрився рекрутинговий центр батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59 окремої мотопіхотної бригади. LIGA.net побувала на відкритті (детальніше).

5. ГУР підтвердило використання росіянами Starlink на передовій, і це стає системним. Американське видання Defense One, посилаючись на неназвані джерела в українському війську, повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив LIGA.net цю інформацію (детальніше).

6. Президентка Угорщини йде у відставку на тлі "педофільського" скандалу з помилуванням. Президентка Угорщини Каталін Новак оголосила, що подала у відставку через скандал із помилуванням чоловіка, засудженого у справі про сексуальне насильство в дитячому будинку. Відповідне відеозвернення розміщено на офіційному сайті та в акаунтах Новак (детальніше).

7. Путін заявив, що Польща "змусила" Гітлера розпочати війну. Варшава відповіла фактами з історії. Диктатор Володимир Путін в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону заявив, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля (детальніше).

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