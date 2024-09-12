Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 12 сентября

Россия убила троих сотрудников Красного Креста на Донбассе, ГУР уничтожило боевой самолет РФ и другие новости за 12 сентября

Удар РФ по сотруднику Красного Креста на Донбассе (Фото: Дмитрий Лубинец)

1. Россия массированно атаковала Конотоп "шахедами" и авиацией: ситуация со светом критическая. В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией. Есть разрушения в центре города, возникли проблемы с водой и энергетикой, сообщил мэр Артем Семенихин (подробнее).

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2. Военная разведка уничтожила в Черном море боевой самолет России за $50 млн – видео операции. Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны уничтожили в акватории Черного моря российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из переносного зенитно-ракетного комплекса (подробнее).

3. "Это деструктивно". Зеленский отреагировал на китайско-бразильский "мирный план". Президент Владимир Зеленский подверг критике инициативу Бразилии и Китая по урегулированию войны в Украине, назвав ее деструктивной. Такое мнение глава государства высказал в интервью бразильскому каналу Metrópoles (подробнее).

4. Строительство защиты энергообъектов от ракет приостановлено: не хватает денег – Кудрицкий. Украинские энергетические объекты до сих пор не защищены от ракет, потому что на строительство третьего уровня защиты не хватает средств. Об этом экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал в интервью Экономической правде (подробнее).

5. В Донецкой области РФ ударила по автомобилям Красного Креста: погибли три работника – фото. В четверг, 12 сентября, в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли трое штатных сотрудников Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (подробнее).

6. Зеленский подтвердил наступление россиян в Курской области. Но говорит, что "все по нашему плану". Президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой, подтвердил, что российские войска перешли в наступление в Курской области (подробнее).

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