Шість головних новин України та світу на 21:00 12 вересня

Росія вбила трьох співробітників Червоного Хреста на Донбасі, ГУР знищило бойовий літак РФ та інші новини за 12 вересня

Удар РФ по співробітникам Червоного Хреста на Донбасі (Фото: Дмитро Лубінець)

1. Росія масовано атакувала Конотоп "шахедами" й авіацією: ситуація зі світлом критична. У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією. Є руйнування в центрі міста, виникли проблеми з водою та енергетикою, повідомив мер Артем Семеніхін (детальніше).

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2. Воєнна розвідка знищила у Чорному морі бойовий літак Росії за $50 млн – відео операції. Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони знищили в акваторії Чорного моря російський бойовий літак Су-30СМ влучанням із переносного зенітно-ракетного комплексу (детальніше).

3. "Це деструктивно". Зеленський відреагував на китайсько-бразильський "мирний план". Президент Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Бразилії та Китаю щодо врегулювання війни в Україні, назвавши її деструктивною. Таку думку глава держави висловив у інтерв’ю бразильському каналу Metrópoles (детальніше).

4. Будівництво захисту енергооб’єктів від ракет призупинено: не вистачає грошей – Кудрицький. Українські енергетичні обʼєкти досі не захищені від ракет, бо на будівництво третього рівня захисту не вистачає коштів. Про це ексглава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав у інтерв'ю Економічній правді (детальніше).

5. У Донецькій області РФ вдарила по автівках Червоного Хреста: загинули троє працівників – фото. У четвер, 12 вересня, в Донецькій області внаслідок російського обстрілу загинули троє штатних співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (детальніше).

6. Зеленський підтвердив наступ росіян на Курщині. Але каже, що "все за нашим планом". Президент Володимир Зеленський, виступаючи на пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою, підтвердив, що російські війська перейшли у наступ в Курській області (детальніше).

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