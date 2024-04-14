Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 14 апреля

Россия целилась ракетами по Днепру и Одессе, повторные осмотры ограниченно пригодных начнутся с середины мая и другие новости

Фото: Сергей Лысак

1. Днепр. РФ запустила крылатую ракету по городу – ее удалось сбить. Из-за обломков есть пострадавшие. Украинские защитники уничтожили российскую крылатую ракету в Днепровском районе Днепропетровской области, которую оккупанты запускали по городу. Впоследствии стало известно о пострадавших и повреждениях из-за падения обломков ракеты захватчиков (подробнее).

2. Сырский: Россия поставила цель оккупировать Часов Яр до 9 мая. Высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Силы обороны "буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага" (подробнее).

3. Генштаб: На ЗАЭС Россия готовит очередную провокацию под фальшивым флагом. Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции. Военные отмечают, что никто, кроме оккупантов, не ставил мир так близко к границе "сознательной радиационной катастрофы" (подробнее).

4. Повторные осмотры ограниченно пригодных начнутся с середины мая – Минобороны. С середины мая начнется переосмотр лиц, ранее признанных ограниченно пригодными к военной службе, сообщил заместитель Министра обороны Иван Гаврилюк. Согласно подписанному президентом закону отменяется статус "ограниченно пригодный" – будет только "пригоден" или "не пригоден" к службе (подробнее).

5. Россия ударила двумя "шахедами" по Харькову. Силы обороны сбили 10 беспилотников. В ночь на 14 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed, украинские военные сбили 10 дронов, впрочем, были прилеты по Харькову. Кроме того, захватчики атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донбасса (подробнее).

6. Под Одессой был слышен взрыв – ВСУ уничтожили две российские ракеты Х-59 над морем. Рядом с Одессой раздался взрыв во время воздушной тревоги, сообщили собеседники LIGA.net. Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили ракету в направлении города. Впоследствии ВС сообщили об уничтожении двух российских ракет Х-59 над Черным морем (подробнее).

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