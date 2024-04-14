Шість головних новин України та світу на 21:00 14 квітня

Росія цілила ракетами по Дніпру та Одесі, повторні огляди обмежено придатних почнуться з середини травня та інші новини

Фото: Сергій Лисак

1. Дніпро. РФ запустила крилату ракету по місту – її вдалося збити. Через уламки є постраждалі. Українські захисники знищили російську крилату ракету у Дніпровському районі Дніпропетровської області, яку окупанти запускали по місту. Згодом стало відомо про постраждалих та ушкодження через падіння уламків ракети загарбників (детальніше).

2. Сирський: Росія поставила за мету окупувати Часів Яр до 9 травня. Вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання захопити Часів Яр у Донецькій області до 9 травня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Сили оборони "буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога" (детальніше).

3. Генштаб: На ЗАЕС Росія готує чергову провокацію під фальшивим прапором. Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готується до проведення чергової провокації під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції. Військові зауважують, що ніхто, крім окупантів, не ставив світ так близько до межі "свідомої радіаційної катастрофи" (детальніше).

4. Повторні огляди обмежено придатних почнуться із середини травня – Міноборони. Із середини травня почнеться переогляд осіб, визнаних раніше обмежено придатними до військової служби, повідомив заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк. Згідно з підписаним президентом законом скасовується статус "обмежено придатний" – буде лише "придатний" або "не придатний" до служби (детальніше).

5. Росія вгатила двома "шахедами" по Харкову. Сили оборони збили 10 безпілотників. У ніч проти 14 квітня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed, українські військові збили 10 дронів, утім, були прильоти по Харкову. Окрім того, загарбники атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини (детальніше).

6. Під Одесою було чути вибух – ЗСУ знищили дві російські ракети Х-59 над морем. Поряд з Одесою пролунав вибух під час повітряної тривоги, повідомили співрозмовники LIGA.net. Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили ракету у напрямку міста. Згодом ПС повідомили про знищення двох російських ракет Х-59 над Чорним морем (детальніше).

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