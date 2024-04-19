Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 19 апреля

Главные новости Украины и мира на вечер 19 апреля

Конгресс США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

1. Бомбардировщик Ту-22М3 и еще 29 целей: Воздушные силы поделились ночными потерями России. В ночь на 19 апреля Воздушные силы уничтожили 15 ракет, 14 беспилотников и дальний бомбардировщик Ту-22М3 (подробнее).

2. Утренний удар по Днепру: 35 человек пострадали, семеро погибли – фото последствий. В Днепре, в результате российского ракетного удара, количество пострадавших возросло до 35 человек, в Синельниковском районе уже семеро пострадавших (подробнее).

3. Комбриг "Азова" Прокопенко просит США отменить запрет на передачу оружия его бойцам. Командир бригады Национальной гвардии "Азов" полковник Денис "Редис" Прокопенко в колонке для Украинской правды заявил, что "азовцы" до сих пор не получают военную помощь от США из-за запрета, введенного американскими законодателями в 2017 году (подробнее).

4. США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине: детали. 19 апреля Палата представителей приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине (подробнее).

5. Нидерланды выделяют более 200 млн евро на ПВО и артиллерийские снаряды для Украины. Нидерланды выделяют более 200 млн евро на усиление противовоздушной обороны Украины и передачу ей артиллерийских боеприпасов (подробнее).

6. Столтенберг анонсировал, что страны НАТО предоставят Украине больше систем ПВО. Члены НАТО договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты государства, заявил генсек НАТО Столтенберг (подробнее).

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