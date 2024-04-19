Шість головних новин України та світу на 21:00 19 квітня

Головні новини України та світу на вечір 19 квітня

Конгрес США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

1. Бомбардувальник Ту-22М3 та ще 29 цілей: Повітряні сили поділилися нічними втратами Росії. У ніч проти 19 квітня Повітряні сили знищили 15 ракет, 14 безпілотників та дальній бомбардувальник Ту-22М3 (детальніше).

2. Ранковий удар по Дніпру: 35 людей постраждали, семеро загинули – фото наслідків. У Дніпрі, внаслідок російського ракетного удару, кількість постраждалих зросла до 35 людей, в Синельниківському районі – вже семеро постраждалих (детальніше).

3. Комбриг "Азову" Прокопенко просить США скасувати заборону на передання зброї його бійцям. Командир бригади Національної гвардії "Азов" полковник Денис "Редис" Прокопенко у колонці для Української правди заявив, що "азовці" досі не отримують військову допомогу від США через заборону, впроваджену американськими законодавцями у 2017 році (детальніше).

4. США зробили крок до ухвалення пакета допомоги Україні: деталі. 19 квітня Палата представників ухвалила на процедурному голосуванні законопроєкт про надання допомоги Україні (детальніше).

5. Нідерланди виділяють понад 200 млн євро на ППО та артилерійські снаряди для України. Нідерланди виділяють понад 200 млн євро на посилення протиповітряної оборони України та передання їй артилерійських боєприпасів (детальніше).

6. Столтенберг анонсував, що країни НАТО нададуть Україні більше систем ППО. Члени НАТО домовилися надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту держави, заявив генсек НАТО Столтенберг (детальніше).

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