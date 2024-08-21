Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 21 августа
- ГУР ударило по "Саваслейке": уничтожены три российских самолета, пять повреждены — источник. 16 августа Главное управление разведки атаковало российскую авиабазу "Саваслейка" – уничтожены три и повреждены пять российских самолетов, сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке. Он отметил: в результате атаки уничтожены самолет МиГ-31К или МиГ-31И, два самолета Ил-76 и повреждены пять судов — возможно, МиГ-31К/И (подробнее).
- Харрис официально утвердили кандидатом в президенты США от демократов. Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально утвердили кандидатом в президенты от Демократической партии. Харрис была утверждена кандидатом в президенты на второй день съезда Демократической партии, который проходит в Чикаго. Сама же кандидатка в это время проводила предвыборную встречу в Милуоки, штат Висконсин, откуда видеосвязью обратилась к делегатам и поблагодарила их за номинацию (подробнее).
- Бюро экономической безопасности завершило расследование против Коломойского. Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского. По версии ведомства, в 2013-2014 годах Коломойский фиктивно положил в кассу ПриватБанка 5,8 млрд грн наличных денег, а также завладел более 5,3 млрд грн, которые затем были легализованы (подробнее).
- Верховная Рада ратифицировала Римский статут. В среду, 21 августа, Верховная Рада поддержала ратификацию Статута Международного уголовного суда (МУС), еще называют Римским статутом. Ранее в Украине существовали страхи, что МКС начнет привлекать к ответственности украинских военных или что Россия завалит суд сфабрикованными делами против Украины (подробнее).
- Россияне ночью били ракетами и 69 "шахедами". ПВО сбила 51 цель, один дрон вернулся в Россию. В ночь на 21 августа россияне атаковали украинские области баллистическими и авиационными ракетами, а также дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили более 50 воздушных целей, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук (подробнее).
- Шесть причин почему – в Раде раскритиковали письмо пророссийских хунт Африки в Совбез ООН. Пророссийские хунты Буркина-Фасо, Мали и Нигера заявили, что обратились к главе Совбеза ООН – Украину обвиняют в якобы поддержке терроризма в регионе. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко пояснил LIGA.net, что такое представление нарушает процедуру и содержит извращенные цитаты людей, которые не могут представлять Украину на международной арене (подробнее).
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