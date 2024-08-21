Шість головних новин України та світу на 21:00 21 серпня
- ГУР вдарило по "Саваслейці": знищено три російські літаки, п'ять пошкоджено — джерело. 16 серпня Головне управління розвідки атакувало російську авіабазу "Саваслейка" – знищено три та пошкоджено п'ять російських літаків, повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці. Він зазначив: унаслідок атаки знищено літак МіГ-31К або МіГ-31І, два літаки Іл-76 та пошкоджено п'ять суден — можливо, МіГ-31К/І (детальніше).
- Гарріс офіційно затвердили кандидаткою у президенти США від демократів. Чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс офіційно затвердили кандидаткою у президенти від Демократичної партії. Гарріс затвердили кандидаткою у президенти на другий день з’їзду Демократичної партії, який проходить у Чикаго. Сама ж кандидатка у цей час проводила передвиборчу зустріч у Мілуокі, штат Вісконсин, звідки відеозв’язком звернулася до делегатів і подякувала їм за номінацію (детальніше).
- Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського. Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського. За версією відомства, у 2013-2014 роках Коломойський фіктивно поклав у касу ПриватБанку 5,8 млрд грн готівки, а також заволодів понад 5,3 млрд грн, які потім були легалізовані (детальніше).
- Верховна Рада ратифікувала Римський статут. У середу, 21 серпня, Верховна Рада підтримала ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Раніше в Україні існували страхи, що МКС почне притягувати до відповідальності українських військових або що Росія завалить суд сфабрикованими справами проти України (детальніше).
- Росіяни вночі били ракетами та 69 "шахедами". ППО збила 51 ціль, один дрон повернувся в Росію. У ніч проти 21 серпня росіяни атакували українські області балістичними та авіаційними ракетами, а також дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили понад 50 повітряних цілей, повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук (детальніше).
- Шість причин чому – у Раді розкритикували лист проросійських хунт Африки до Радбезу ООН. Проросійські хунти Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру заявили, що звернулися до голови Ради безпеки ООН – Україну звинувачують у нібито підтримці тероризму в регіоні. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко пояснив LIGA.net, що таке подання порушує процедуру та містить перекручені цитати людей, які не можуть представляти Україну на міжнародній арені (детальніше).
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