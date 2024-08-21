Шість головних новин України та світу на 21:00 21 серпня

Удар ГУР по "Саваслейці" 16 серпня, Гарріс офіційно кандидатка у президенти США, БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського та інші новини

МіГ-31К з ракетою "Кинджал" (Фото: EPA)

Читайте також головні тексти дня:

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Розмінування земель як бізнес – заступник міністра економіки про інвестиції та ринок демайнінгу

Візуалізували мрію українців – смерть ворогам. Ірина Костюк про новий горор "Конотопська відьма"

Borderlands 4, Civilization 7, Mafia — сім найцікавіших анонсів першого дня Gamescom 2024