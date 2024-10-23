Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 23 октября

Пентагон подтвердил присутствие солдат из КНДР в России, Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, ЕС и США согласовали помощь

Ллойд Остин (Фото: EPA)

1. Пентагон впервые подтвердил присутствие солдат Северной Кореи в России. В США появились доказательства того, что военные из Северной Кореи находятся в России, но пока неизвестно, что они там делают. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время общения с журналистами в Риме, передает Reuters.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

2. Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели – глава Минздрава. Центральную медико-социальную экспертную комиссию планируют ликвидировать до конца текущей недели. Об этом на брифинге объявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

3. Евросоюз окончательно утвердил предоставление до 35 млрд евро Украине. Совет Европейского Союза в среду, 23 октября, окончательно одобрил пакет финансового займа Украине на сумму до 35 млрд евро. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете ЕС.

4. США предоставят Украине около $20 млрд дополнительной помощи. Соединенные Штаты согласовали предоставление Украине дополнительной помощи в размере $20 млрд. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

5. Россия накапливает пехоту, чтобы каждые 20 минут бросать на штурмы в районе Селидово. Российские войска усилили артобстрелы по всей линии фронта, в том числе на Покровском направлении в районе Селидово. Враг накапливает пехоту на этом направлении для активных штурмов, сообщил в комментарии для LIGA.net спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

6. В Анкаре произошел теракт у аэрокосмической компании: есть погибшие и раненые. В среду, 23 октября, в столице Турции произошел взрыв перед зданием аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries Inc (TUSAŞ). Об этом сообщило издание Aydinlik.

Читайте также тексты дня:

Глобальный Юг выводит Путина из изоляции. Три вывода с саммита БРИКС в Казани

Шесть цитат о любви из прозы 1920-х годов

Вопрос в 30 миллиардов долларов. Что может уменьшить нефтяные доходы РФ в 2025 году

Взгляд польского бизнеса: что сдерживает инвесторов от участия в восстановлении Украины