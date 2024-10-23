Шість головних новин України та світу на 21:00 23 жовтня

Пентагон підтвердив присутність солдатів з КНДР у Росії, Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, ЄС та США погодили допомогу

Ллойд Остін (Фото: EPA)

1. Пентагон вперше підтвердив присутність солдатів Північної Кореї у Росії. У США з'явилися докази того, що військові з Північної Кореї перебувають у Росії, але поки що невідомо, що саме вони там роблять. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час спілкування з журналістами у Римі, передає Reuters.

2. Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня – глава МОЗ. Центральну медико-соціальну експертну комісію планується ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу оголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

3. Євросоюз остаточно затвердив надання до 35 млрд євро Україні. Рада Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

4. США нададуть Україні близько $20 млрд додаткової допомоги. Сполучені Штати погодили надання Україні додаткової допомоги у розмірі $20 млрд. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

5. Росія накопичує піхоту, щоб кожні 20 хвилин кидати на штурми в районі Селидового. Російські війська посилили артобстріли по всій лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку в районі Селидового. Ворог накопичує піхоту на цьому напрямку для активних штурмів, повідомив у коментарі для LIGA.net речник Національної гвардії Руслан Музичук.

6. В Анкарі стався теракт біля аерокосмічної компанії: є загиблі й поранені. У середу, 23 жовтня, у столиці Туреччини стався вибух перед будівлею аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc (TUSAŞ). Про це повідомило видання Aydinlik.

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