Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 27 апреля

Майбоженко уволен после пьяного ДТП, ночью Воздушные силы сбили 21 из 34 ракет, в 47-й бригаде опровергли, что ВСУ якобы забрали Abrams с фронта

ДТП с Владимиром Майбоженко (Фото - Нацполиция)

1. Зеленский уволил главу администрации Броваров Майбоженко после пьяного ДТП. Президент Владимир Зеленский уволил председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко после ДТП, совершенного им в нетрезвом состоянии (подробнее).

2. "Искандеры", "Калибры" и прочее: Воздушные силы сбили 21 из 34 ракет, которыми Россия атаковала регионы. В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. Всего враг применил 34 ракеты – Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили 21 из них (подробнее).

3. ПЗРК, дроны, боеприпасы для самолетов. Австралия предоставит помощь ВСУ на $100 млн. Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на $100 млн. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль после встречи с вице-премьер-министром – министром обороны Австралии Ричардом Марлзом во Львове (подробнее).

4. Дроны СБУ ночью атаковали российские НПЗ и аэродром: там были десятки самолетов – источник. В ночь на 27 апреля Служба безопасности Украины устроила массированную атаку беспилотников на военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в спецслужбах (подробнее).

5. AP писало, что ВСУ забрали Abrams с фронта. 47 ОМБр: Не будем прятать то, что заставляет скрываться врага. Издание Associated Press со ссылкой на собеседников сообщило о том, что Украина вроде бы временно забрала американские танки Abrams с линии фронта из-за того, что российские беспилотники осложнили их работу на поле боя. 47 Отдельная механизированная бригада опровергла эту информацию ( подробнее ).



6. Россия не захватывала Очеретино и Соловьево возле Авдеевки: две трети контролируют ВСУ. В ВСУ опровергли информацию о якобы захвате россиянами населенных пунктов Соловьево и Очеретино на Авдеевском направлении. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона сообщил, что в обоих населенных пунктах две трети территории контролируются Силами обороны (подробнее).



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