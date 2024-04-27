Шість головних новин України та світу на 21:00 27 квітня

Майбоженка звільнено після п'яної ДТП, вночі Повітряні сили збили 21 з 34 ракет, у 47-й бригаді спростували, що ЗСУ нібито забрали Abrams з фронту

ДТП з Володимиром Майбоженком (Фото - Нацполіція)

1. Зеленський звільнив голову адміністрації Броварів Майбоженка після п'яної ДТП. Президент Володимир Зеленський звільнив голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка після ДТП, скоєної ним у нетверезому стані (детальніше).

2. "Іскандери", "Калібри" та інше: Повітряні сили збили 21 з 34 ракет, якими Росія атакувала регіони. У ніч проти 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог застосував 34 ракети – Повітряні сили Збройних Сил України знищили 21 з них (детальніше).

3. ПЗРК, дрони, боєприпаси для літаків. Австралія надасть допомогу ЗСУ на $100 млн. Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль після зустрічі із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом у Львові (детальніше).

4. Дрони СБУ вночі атакували російські НПЗ та аеродром: там були десятки літаків – джерело. У ніч проти 27 квітня Служба безпеки України влаштувала масовану атаку безпілотників на військовий аеродром і два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у спецслужбах (детальніше).

5. AP писало, що ЗСУ забрали Abrams з фронту. 47 ОМБр: Не будемо ховати те, що примушує ховатися ворога. Видання Associated Press із посиланням на співрозмовників повідомило про те, що Україна начебто тимчасово забрала американські танки Abrams з лінії фронту через те, що російські безпілотники ускладнили їхню роботу на полі бою. 47 Окрема механізована бригада спростувала цю інформацію (детальніше).

6. Росія не захоплювала Очеретине і Соловйове біля Авдіївки: дві третини контролюють ЗСУ. У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами населених пунктів Соловйове та Очеретине на Авдіївському напрямку. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону повідомив, що в обох населених пунктах дві третини території контролюються Силами оборони (детальніше).

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