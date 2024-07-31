Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 31 июля

Истребители F-16 (Фото: Antonio Pedro Santos/EPA)

1. ВСУ сбили все 89 "шахедов" – столько же Россия запускала в новогоднюю ночь. В ночь на 31 июля и утром украинские военные сбили 89 российских ударных дронов, которыми оккупационная армия РФ атаковала Украину. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук (подробнее).

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2. Первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину – Bloomberg. Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом (подробнее).

3. Спецподразделение ГУР атаковало авиабазу РФ в Сирии после встречи Путина с Асадом в Кремле – видео. Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны нанесли сокрушительный удар по российской базе в Сирии. Об этом со ссылкой на собеседников в разведке сообщил Kyiv Post и опубликовал видео. Собеседник LIGA.net в спецслужбе подтвердил спецоперацию в Сирии (подробнее).

4. Разведка завершила масштабную кибератаку на ресурсы России, продолжавшуюся с 23 июля – источник. К вечеру 30 июля киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны завершили одну из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру России, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных. Об этом LIGA.net рассказал собеседник в спецслужбе (подробнее).

5. Шмыгаль о транзите нефти в Словакию: отмена санкций против Лукойла не обсуждается. Украина не собирается отменять санкции против российской нефтяной компании "Лукойл". Этот вопрос не обсуждается, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя ряд разговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо (подробнее).

6. Россия после удара по ее бомбардировщикам усиливает ПВО покрышками и "Панцирями" – ГУР. После успешного поражения стратегической авиации на российском военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области, россияне пытаются усилить противовоздушную оборону для защиты подобных объектов, используя не только технику, но и подручные средства. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (подробнее).

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