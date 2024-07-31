Шість головних новин України та світу на 21:00 31 липня

Винищувачі F-16 (Фото: Antonio Pedro Santos/EPA)

1.ЗСУ збили всі 89 "шахедів" – стільки ж Росія запускала у новорічну ніч. В ніч проти 31 липня та зранку українські військові збили 89 російських ударних дронів, якими окупаційна армія РФ атакувала Україну. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук (детальніше).

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2. Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну – Bloomberg. Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених із цим питанням (детальніше).

3. Спецпідрозділ ГУР атакував авіабазу РФ у Сирії після зустрічі Путіна з Асадом у Кремлі – відео. Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали нищівного удару по російській базі в Сирії. Про це із посиланням на співрозмовників у розвідці повідомив Kyiv Post та опублікував відео. Співрозмовник LIGA.net у спецслужбі підтвердив спецоперацію в Сирії (детальніше).

4. Розвідка завершила масштабну кібератаку на ресурси Росії, яка тривала з 23 липня – джерело. Надвечір 30 липня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії, уразивши критично важливі ресурси й отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у спецслужбі (детальніше).

5. Шмигаль про транзит нафти в Словаччину: скасування санкцій проти Лукойлу не обговорюється. Україна не збирається скасовувати санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл". Це питання не обговорюється, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи низку розмов із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо останнім часом (детальніше).

6. Росія після удару по її бомбардувальниках посилює ППО покришками і "Панцирами" – ГУР. Після успішного ураження стратегічної авіації на російському військовому аеродромі "Оленья" у Мурманській області росіяни намагаються посилити протиповітряну оборону для захисту подібних об’єктів, використовуючи не тільки техніку, але й підручні засоби. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (детальніше).

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