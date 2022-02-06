Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 6 февраля

1. ТАБЛОИД THE MIRROR: БРИТАНИЯ ОТПРАВИЛА В УКРАИНУ ЭЛИТНЫЙ СПЕЦНАЗ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВСУ. Великобритания отправила в Украину более 100 бойцов элитного британского спецназа на фоне угрозы нового российского вторжения, сообщает The Mirror, ссылаясь на источники в разведке, "чтобы помочь и обучить украинских военных. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам".

2. БОЕВИКИ РАНИЛИ ДВУХ ВОЕННЫХ И АТАКОВАЛИ СЕЛО С БЕСПИЛОТНИКОВ: ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ ОБСТРЕЛОВ. 5 февраля боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных получили ранения. Также оккупанты сбросили с беспилотников боеприпасы на село Павлополь Донецкой области, передает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

3. ЛУКАШЕНКО УГРОЖАЕТ ОТКЛЮЧИТЬ УКРАИНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ОСТАНОВИТЬ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество в случае эскалации между Россией и Украиной. Он опасается, что Украина предпримет "очень серьезные акции" в направлении оккупированных Россией Донецка и Луганска. "Ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами", – заявил беларуский диктатор.

4. ЖЕНА ПРИНЦА ЧАРЛЗА ПОСЛЕ ЕГО КОРОНАЦИИ БУДЕТ КОРОЛЕВОЙ, А НЕ КОНСОРТ-ПРИНЦЕССОЙ: ЕЛИЗАВЕТА. Королева Великобритании Елизавета II воспользовалась празднованием 70-летия ее правления, чтобы сделать неожиданное заявление – она призвала жену наследника престола принца Чарлза, герцогиню Корнуольскую Камиллу, принять титул консорт-королевы, а не консорт-принцессы, когда Чарлз станет королем.

5. ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ПРИЕХАТЬ НА МЮНХЕНСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, НО ЗЕЛЕНСКОГО ТАМ ЖДУТ. Глава мероприятия Вольфганг Ишингер сказал, что ни в коем случае "не хочет исключать Россию". Только от Москвы зависит, подчеркнул он, захочет ли она использовать один из крупнейших мировых форумов, чтобы представить свою позицию "не только представить в письмах к США и НАТО, но и перед компетентной и высокопоставленной аудиторией".

6. МЫ ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ. ЭТО ВРАГ ДОЛЖЕН НАС БОЯТЬСЯ, А НЕ МЫ ЕГО – КУЛЕБА. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий, написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter и призвал "не верить апокалиптических прогнозам".

Сергей Бережной

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