Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 7 августа

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

1. Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до 9 ноября. Президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие продление всеобщей мобилизации и военного положения до 9 ноября. Об этом говорится в карточках №11433 и №11434 (подробнее).

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2. Уникальная спецоперация: спецназовцы СБУ сбили российский Ми-28 с FPV-дрона – видео. 6 августа бойцы центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона над Курской областью. Об этом LIGA.net сообщил проинформированный собеседник (подробнее).

3. Из 23 населенных пунктов Сумской области эвакуируют людей. В пяти громадах Сумского района объявлена обязательная эвакуация людей. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх (подробнее).

4. Буданов уверен: за полтора-два месяца масштабное наступление России пойдет на спад. Наступление российской армии пойдет на спад через полтора-два месяца. Такой прогноз озвучил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время встречи с выпускниками Киевской школы экономики, пишет Forbes Ukraine (подробнее).

5. Смерть пленного азовца. Бригада узнала: он умер от переломов и тупой травмы грудной клетки. Военнопленный бригады "Азов" Александр Ищенко умер в российском плену из-за тупой травмы грудной клетки. Об этом рассказал заместитель командира бригады Святослав (Калина) Паламар, получивший от жены погибшего документ по результатам судебно-медицинской экспертизы (подробнее).

6. Силы обороны сбили все 30 российских "шахедов" над семью областями – ВСУ. Силы обороны сбили все 30 российских дронов-камикадзе типа Shahed, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (подробнее).

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