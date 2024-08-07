Шість головних новин України та світу на 21:00 7 серпня

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

1.Зеленський продовжив мобілізацію та воєнний стан до 9 листопада. Президент Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають продовження загальної мобілізації та воєнного стану до 9 листопада. Про це йдеться в картках №11433 та №11434 (детальніше).

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2. Унікальна спецоперація: спецпризначенці СБУ збили російський Мі-28 з FPV-дрона – відео. 6 серпня бійці центру спецоперацій "А" Служби безпеки України підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона над Курською областю. Про це LIGA.net повідомив проінформований співрозмовник (детальніше).

3. З 23 населених пунктів Сумської області евакуюють людей. У п’яти громадах Сумського району оголошена обов’язкова евакуація людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх (детальніше).

4. Буданов впевнений: за півтора-два місяці масштабний наступ Росії піде на спад. Наступ російської армії піде на спад через півтора-два місяці. Такий прогноз озвучив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час зустрічі з випускниками Київської школи економіки, пише Forbes Ukraine (детальніше).

5. Смерть полоненого азовця. Бригада дізналася: він помер від переломів й тупої травми грудної клітки. Військовополонений бригади "Азов" Олександр Іщенко помер у російському полоні через тупу травму грудної клітки. Про це розповів заступник командира бригади Святослав (Калина) Паламар, який отримав від дружини загиблого документ за результатами судово-медичної експертизи (детальніше).

6. Сили оборони збили всі 30 російських "шахедів" над сімома областями – ЗСУ. Сили оборони збили усі 30 російських дронів-камікадзе типу Shahed, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук (детальніше).

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