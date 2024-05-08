Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 8 мая

Массированная ракетно-дроновая атака РФ по украинской энергетике, новое подозрение Коломойскому, добровольная мобилизация заключенных и другие новости

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1. Воздушные силы оценили масштаб ночной атаки. Было 55 ракет и 21 "шахед", сбили не все. В ночь на 8 мая Россия нанесла пятый с начала весны массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Она применила 55 ракет и 21 ударный беспилотник типа Shahed, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (подробнее).

2. Коломойский получил подозрение в организации заказного убийства. Национальная полиция 8 мая сообщила бизнесмену Игорю Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства, ему может грозить пожизненное заключение (подробнее).

3. Рада приняла закон о добровольной мобилизации заключенных. Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 8 мая, приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных. Соответствующий законопроект №11079-1 во втором чтении и в целом поддержали 279 народных депутатов (подробнее).

4. Британия решила выслать российского военного атташе. Великобритания высылает из страны военного атташе РФ за шпионаж в пользу Кремля, а также лишает статуса дипломатических помещений несколько объектов. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли (подробнее).

5. Послы ЕС согласовали использование доходов от активов России на помощь Украине. Послы Европейского Союза согласовали использование доходов от замороженных активов РФ на восстановление и военную помощь Украине. Об этом сообщили в председательстве Бельгии в Совете ЕС ( Послы Европейского Союза согласовали использование доходов от замороженных активов РФ на восстановление и военную помощь Украине. Об этом сообщили в председательстве Бельгии в Совете ЕС ( подробнее ).