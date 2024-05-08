Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 8 мая
1. Воздушные силы оценили масштаб ночной атаки. Было 55 ракет и 21 "шахед", сбили не все. В ночь на 8 мая Россия нанесла пятый с начала весны массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Она применила 55 ракет и 21 ударный беспилотник типа Shahed, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (подробнее).
2. Коломойский получил подозрение в организации заказного убийства. Национальная полиция 8 мая сообщила бизнесмену Игорю Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства, ему может грозить пожизненное заключение (подробнее).
3. Рада приняла закон о добровольной мобилизации заключенных. Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 8 мая, приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных. Соответствующий законопроект №11079-1 во втором чтении и в целом поддержали 279 народных депутатов (подробнее).
4. Британия решила выслать российского военного атташе. Великобритания высылает из страны военного атташе РФ за шпионаж в пользу Кремля, а также лишает статуса дипломатических помещений несколько объектов. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли (подробнее).