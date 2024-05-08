Шість головних новин України та світу на 21:00 8 травня
1. Повітряні сили оцінили масштаб нічної атаки. Було 55 ракет та 21 "шахед", збили не всі. У ніч проти 8 травня Росія здійснила п'ятий з початку весни масований ракетно-дроновий удар по Україні. Вона застосувала 55 ракет та 21 ударний безпілотник типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України (детальніше).
2. Коломойський отримав підозру в організації замовного вбивства. Національна поліція 8 травня повідомила бізнесмену Ігорю Коломойському про підозру в організації замовного вбивства, йому може загрожувати довічне ув'язнення (детальніше).
3. Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію в'язнів. Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 8 травня, ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. Відповідний законопроєкт №11079-1 у другому читанні та в цілому підтримали 279 народних депутатів (детальніше).
4. Британія вирішила вислати російського військового аташе. Велика Британія висилає з країни військового аташе РФ за шпигунство на користь Кремля, а також позбавляє статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі (детальніше).