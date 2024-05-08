Шість головних новин України та світу на 21:00 8 травня

Масована ракетно-дронова атака РФ по українській енергетиці, нова підозра Коломойському, добровільна мобілізація в'язнів та інші новини

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1. Повітряні сили оцінили масштаб нічної атаки. Було 55 ракет та 21 "шахед", збили не всі. У ніч проти 8 травня Росія здійснила п'ятий з початку весни масований ракетно-дроновий удар по Україні. Вона застосувала 55 ракет та 21 ударний безпілотник типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України (детальніше).

2. Коломойський отримав підозру в організації замовного вбивства. Національна поліція 8 травня повідомила бізнесмену Ігорю Коломойському про підозру в організації замовного вбивства, йому може загрожувати довічне ув'язнення (детальніше).

3. Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію в'язнів. Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 8 травня, ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. Відповідний законопроєкт №11079-1 у другому читанні та в цілому підтримали 279 народних депутатів (детальніше).

4. Британія вирішила вислати російського військового аташе. Велика Британія висилає з країни військового аташе РФ за шпигунство на користь Кремля, а також позбавляє статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі (детальніше).

5. Посли ЄС погодили використання доходів від активів Росії на допомогу Україні. Посли Європейського Союзу погодили використання доходів від заморожених активів РФ на відбудову і військову допомогу Україні. Про це повідомили у головуванні Бельгії в Раді ЄС ( Посли Європейського Союзу погодили використання доходів від заморожених активів РФ на відбудову і військову допомогу Україні. Про це повідомили у головуванні Бельгії в Раді ЄС ( детальніше ).