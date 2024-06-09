Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 9 июня
Поражен новейший самолет РФ Су-57, Франция обратилась к 10 странам насчет инструкторов для Украины, у Байдена говорят – наступление РФ "застопорилось"
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
- В России могли быть поражены не один, а два новейших Су-57. ГУР уточняет. На территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России могли быть поражены не один, а два многоцелевых истребителя государства-агрессора Су-57. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов (подробнее).
- У Байдена говорят, что Силы обороны уже использовали разрешение бить по РФ оружием США. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Силы обороны уже воспользовались частичным разрешением бить американским оружием по РФ и что наступление оккупантов в Харьковской области "застопорилось" (подробнее).
- Финляндия передает Украине новейшее вооружение, некоторое еще на стадии разработки – топ-генерал. Финляндия передает Украине последние новинки оборонной промышленности, некоторые из которых еще на стадии разработки. Об этом заявил глава отдела военной экономики Оборонных сил Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен (подробнее).
- Франция хочет создать коалицию инструкторов для Украины, но есть противодействие от других стран – Welt. На прошлой неделе начальник Генерального штаба Франции Тьери Бурар обратился к США и 10 европейским странам с приглашением принять участие в учебной миссии, чтобы тренировать украинских военных непосредственно в Украине. В то же время в Европе есть противодействие таким инициативам, заявляет немецкое издание Welt со ссылкой на собственные источники (подробнее).
- Макрон и Байден надеются, что все страны G7 согласуют Украине фонд на $50 млрд. Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден надеются, что все страны Большой семерки согласятся на фонд для Украины в размере $50 млрд из доходов от замороженных активов России (подробнее).
- 100 000, 70 000 и 50 000 грн: в Минобороны перечислили надбавки для военных ВСУ. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова озвучила минимальную сумму зарплаты в Вооруженных Силах Украины и перечислила предусмотренные доплаты украинским защитникам (подробнее).