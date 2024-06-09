Шість головних новин України та світу на 21:00 9 червня
- У Росії могло бути уражено не один, а два новітні Су-57. ГУР уточнює. На території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії могло бути уражено не один, а два багатоцільові винищувачі держави-агресора Су-57. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов (детальніше).
- У Байдена кажуть, що Сили оборони вже використали дозвіл бити по РФ зброєю США. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сили оборони вже скористались частковим дозволом бити американською зброєю по РФ і що наступ окупантів на Харківщині наразі "застопорився" (детальніше).
- Фінляндія передає Україні найновітніше озброєння, деяке ще на стадії розробки – топгенерал. Фінляндія передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості, деякі з яких ще на стадії розробки. Про це заявив глава відділу військової економіки Оборонних сил Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен (детальніше).
- Франція хоче створити коаліцію інструкторів для України, але є протидія від інших країн – Welt. Минулого тижня начальник Генерального штабу Франції Тьєрі Бурар звернувся до США та 10 європейських країн із запрошенням взяти участь у навчальній місії, аби тренувати українських військових безпосередньо в Україні. Водночас у Європі є протидія таким ініціативам, заявляє німецьке видання Welt із посиланням на власні джерела (детальніше).
- Макрон і Байден сподіваються, що всі країни G7 погодять Україні фонд на $50 млрд. Президенти Франції та США Емманюель Макрон та Джо Байден сподіваються, що всі країни Великої сімки погодяться на фонд для України обсягом $50 млрд із прибутків від заморожених активів Росії (детальніше).
- 100 000, 70 000 і 50 000 грн: у Міноборони перелічили надбавки для військових ЗСУ. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова озвучила мінімальну суму зарплати у Збройних Силах України і перелічила передбачені наразі доплати українським захисникам (детальніше).