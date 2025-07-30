Шмыгаль: Путина можно заставить к переговорам только давлением на фронте и через санкции

По словам министра, если не будет этих двух факторов, переговоры могут затянуться и превратиться в "хождение по кругу"

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Российского диктатора Владимира Путина можно заставить к переговорам только при условии усиленного давления с двух сторон – на фронте и через санкции. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью украинской службе британского BBC News.

"Всем партнерам я всегда очень просто показываю двумя ладонями, как можно Путина привести за стол переговоров", – сказал Шмыгаль.

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По его словам, с одной стороны должны быть поставки оружия, которое обеспечит Украине хотя бы паритет на поле боя. С другой стороны – сильные санкции, которые "финансово обескровят врага".

"Сильные санкции, которые предложены конгрессменом Линдси Грэмом и, надеюсь, будут поддержаны президентом США Дональдом Трампом, могут создать такое встречное движение. Тогда будет все меньше и меньше пространства для Путина, для его манипуляций, для его выживания экономического и милитарного", – отметил глава правительства.

В то же время Шмыгаль предупредил, что в случае если не будет одновременного давления и на фронте, и в экономике России, то переговоры могут затянуться и превратиться в "хождение по кругу" вокруг этого дипломатического стола переговоров.