Шмыгаль: Путина можно заставить к переговорам только давлением на фронте и через санкции
Российского диктатора Владимира Путина можно заставить к переговорам только при условии усиленного давления с двух сторон – на фронте и через санкции. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью украинской службе британского BBC News.
"Всем партнерам я всегда очень просто показываю двумя ладонями, как можно Путина привести за стол переговоров", – сказал Шмыгаль.
По его словам, с одной стороны должны быть поставки оружия, которое обеспечит Украине хотя бы паритет на поле боя. С другой стороны – сильные санкции, которые "финансово обескровят врага".
"Сильные санкции, которые предложены конгрессменом Линдси Грэмом и, надеюсь, будут поддержаны президентом США Дональдом Трампом, могут создать такое встречное движение. Тогда будет все меньше и меньше пространства для Путина, для его манипуляций, для его выживания экономического и милитарного", – отметил глава правительства.
В то же время Шмыгаль предупредил, что в случае если не будет одновременного давления и на фронте, и в экономике России, то переговоры могут затянуться и превратиться в "хождение по кругу" вокруг этого дипломатического стола переговоров.
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