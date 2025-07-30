Шмигаль: Путіна можна змусити до перемовин тільки тиском на фронті та через санкції

За словами міністра, якщо не буде цих двох факторів, перемовини можуть затягнутися та перетворитися на "ходіння по колу"

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Російського диктатора Володимира Путіна можна змусити до переговорів лише за умови посиленого тиску з двох боків – на фронті та через санкції. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю українській службі британського BBC News.

"Всім партнерам я завжди дуже просто показую двома долонями, як можна Путіна привести за стіл перемовин", – сказав Шмигаль.

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За його словами, з одного боку мають бути постачання зброї, яка забезпечить Україні хоча б паритет на полі бою. З іншого боку – сильні санкції, які "фінансово знекровлять ворога".

"Сильні санкції, які запропоновані конгресменом Ліндсі Гремом і, сподіваюся, будуть підтримані президентом США Дональдом Трампом, можуть створити такий зустрічний рух. Тоді буде все менше і менше простору для Путіна, для його маніпуляцій, для його виживання економічного і мілітарного", – зазначив глава уряду.

Водночас Шмигаль попередив, що у разі, якщо не буде одночасного тиску і на фронті, і в економіці Росії, то перемовини можуть затягнутися та перетворитися на "ходіння по колу" навколо цього дипломатичного столу перемовин.