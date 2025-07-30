Шмигаль: Путіна можна змусити до перемовин тільки тиском на фронті та через санкції
Російського диктатора Володимира Путіна можна змусити до переговорів лише за умови посиленого тиску з двох боків – на фронті та через санкції. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю українській службі британського BBC News.
"Всім партнерам я завжди дуже просто показую двома долонями, як можна Путіна привести за стіл перемовин", – сказав Шмигаль.
За його словами, з одного боку мають бути постачання зброї, яка забезпечить Україні хоча б паритет на полі бою. З іншого боку – сильні санкції, які "фінансово знекровлять ворога".
"Сильні санкції, які запропоновані конгресменом Ліндсі Гремом і, сподіваюся, будуть підтримані президентом США Дональдом Трампом, можуть створити такий зустрічний рух. Тоді буде все менше і менше простору для Путіна, для його маніпуляцій, для його виживання економічного і мілітарного", – зазначив глава уряду.
Водночас Шмигаль попередив, що у разі, якщо не буде одночасного тиску і на фронті, і в економіці Росії, то перемовини можуть затягнутися та перетворитися на "ходіння по колу" навколо цього дипломатичного столу перемовин.
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