Шольца спросили о переговорах и Китае: Мир возможен, если Путин выведет войска

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что всегда были инициативы по посредничеству в переговорах по завершению или заморозке российско-украинской войны. В то же время мир возможен в любое время, если российский диктатор Владимир Путин прекратит войну и выведет войска, рассказал политик в интервью Märkische Allgemeine Zeitung.

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Журналист спросил мнение политика, возможно ли закончить или заморозить войну РФ против Украины путем переговоров, кто бы мог их вести и возможно ли, чтобы Китайская народная республика выступила в этом посредником.

По словам Шольца, инициативы по посредничеству были всегда. Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения РФ и Украина вели переговоры непосредственно друг с другом.

"Тогда переговоры провалились, поскольку Россия использовала их лишь в качестве повода для одновременного переброски своих войск на восток для большого наступления. Тогда стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене – невероятных преступлениях против прав человека, совершенных российскими Вооруженными силами против мирного населения. Это лишило переговоры любой основы ", – объяснил канцлер.

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Шольц напомнил, что через некоторое время были переговоры по успешному зерновому соглашению, но в определенный момент Путин его отменил, а также были обсуждения о безопасности на Запорожской атомной станции и об обмене пленными.

Канцлер отметил, что сейчас ряд стран вместе с Украиной обсуждают на уровне советников по безопасности то, как может выглядеть "что-то, что может привести к мирному процессу".

"Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путину просто нужно отменить свою варварскую [военную] кампанию и вывести войска", – подытожил глава немецкого правительства.

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14 января в швейцарском Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике относительно принципов восстановления мира в Украине. Украина предложила разработать международный механизм вывода российских войск и создать для этого рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности.

26 января Украина пригласила главу Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите мировых лидеров в Швейцарии.

8 марта турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять мирный саммит по поводу войны в Украине, но на него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы.

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