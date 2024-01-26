Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии – ОП

Заместитель главы Офиса президента Жовква подчеркнул, что украинская сторона пригласила Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне

Си Цзиньпин (Фото: EPA / XINHUA)

Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите международных лидеров в Швейцарии. Об этом изданию Reuters сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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Жовква подчеркнул, что украинская сторона приглашает Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне.

"Участие Китая будет для нас очень важным. Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", – подчеркнул он.

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Нейтральная Швейцария по просьбе президента Зеленского согласилась принять у себя мирный саммит по Украине, но дата и место его проведения пока не определены. Жовква заявил в комментарии для агентства, что команды все еще работают над деталями.

После президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что запланированный в стране глобальный саммит мира должен состояться как можно скорее. Также она подчеркнула, что без участия России саммит вряд ли станет "настоящей встречей о мире".

14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по принципам восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций против октябрьской встречи на Мальте увеличилось на 20%.

Украина предложила в Давосе разработать международный механизм вывода российских войск и создать для этого рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности.

15 января спикер Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был вовлечен в формулу, в саммит".

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