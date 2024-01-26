Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт у Швейцарії – ОП
Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії. Про це виданню Reuters повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
Жовква наголосив, що українська сторона запрошує Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні.
"Участь Китаю буде для нас дуже важливою. Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті", – наголосив він.
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Нейтральна Швейцарія на прохання президента Зеленського погодилася прийняти у себе мирний саміт щодо України, але дата і місце його проведення поки не визначені. Жовква у коментарі для агентства заявив, що команди все ще працюють над деталями.
Згодом президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що запланований у країні глобальний саміт миру має відбутись якомога швидше. Також вона наголосила, що без участі Росії саміт навряд чи стане "справжньою зустріччю щодо миру".
- 14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20%.
- Україна запропонувала у Давосі розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.
- 15 січня речниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.
- Того ж дня Зеленський зауважив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".
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