Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт у Швейцарії – ОП

Заступник голови Офісу президента Жовква наголосив, що українська сторона запросила Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні

Сі Цзіньпін (Фото: EPA / XINHUA)

Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії. Про це виданню Reuters повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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Жовква наголосив, що українська сторона запрошує Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні.

"Участь Китаю буде для нас дуже важливою. Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті", – наголосив він.

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Нейтральна Швейцарія на прохання президента Зеленського погодилася прийняти у себе мирний саміт щодо України, але дата і місце його проведення поки не визначені. Жовква у коментарі для агентства заявив, що команди все ще працюють над деталями.

Згодом президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що запланований у країні глобальний саміт миру має відбутись якомога швидше. Також вона наголосила, що без участі Росії саміт навряд чи стане "справжньою зустріччю щодо миру".

14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20%.

Україна запропонувала у Давосі розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.

15 січня речниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

Того ж дня Зеленський зауважив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

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