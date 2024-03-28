Шольца запитали про переговори та Китай: Мир можливий, якщо Путін виведе війська

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що завжди були ініціативи з посередництва у переговорах для завершення або заморожування російсько-української війни. Водночас мир можливий у "будь-який час", якщо російський диктатор Володимир Путін припинить війну та виведе війська, розповів політик в інтерв'ю Märkische Allgemeine Zeitung.

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Журналіст запитав думку політика: чи можливо закінчити або заморозити війну РФ проти України шляхом переговорів, хто б міг їх вести й чи можливо, щоб Китайська Народна Республіка виступила посередником у цьому.

За словами Шольца, ініціативи з посередництва були завжди. Він нагадав, що одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ та Україна вели переговори безпосередньо одна з одною.

"Тоді переговори провалилися, оскільки Росія використала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу. Тоді стало відомо про масові вбивства в Бучі та Ірпені – неймовірні злочини проти прав людини, вчинені російськими Збройними силами проти мирного населення. Це позбавило переговори будь-якої основи", – пояснив канцлер.

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Шольц нагадав, що через деякий час були переговори щодо зернової угоди, яка була успішною, але у певний момент Путін її скасував, а також були обговорення про безпеку на Запорізькій атомній станції та про обмін полоненими.

Канцлер зазначив, що зараз низка країн разом з Україною обговорюють на рівні радників з безпеки те, який вигляд може мати "щось, що може привести до мирного процесу".

"Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путіну просто потрібно скасувати свою варварську [військову] кампанію і вивести війська", – підсумував очільник німецького уряду.

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14 січня у швейцарському Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Україна запропонувала розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.

26 січня Україна запросила голову Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії.

8 березня турецький очільник Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий прийняти мирний саміт щодо війни в Україні, але на нього Стамбул хоче запросити представників Москви.

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