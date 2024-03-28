Шольца запитали про переговори та Китай: Мир можливий, якщо Путін виведе війська
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що завжди були ініціативи з посередництва у переговорах для завершення або заморожування російсько-української війни. Водночас мир можливий у "будь-який час", якщо російський диктатор Володимир Путін припинить війну та виведе війська, розповів політик в інтерв'ю Märkische Allgemeine Zeitung.
Журналіст запитав думку політика: чи можливо закінчити або заморозити війну РФ проти України шляхом переговорів, хто б міг їх вести й чи можливо, щоб Китайська Народна Республіка виступила посередником у цьому.
За словами Шольца, ініціативи з посередництва були завжди. Він нагадав, що одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ та Україна вели переговори безпосередньо одна з одною.
"Тоді переговори провалилися, оскільки Росія використала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу. Тоді стало відомо про масові вбивства в Бучі та Ірпені – неймовірні злочини проти прав людини, вчинені російськими Збройними силами проти мирного населення. Це позбавило переговори будь-якої основи", – пояснив канцлер.
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Шольц нагадав, що через деякий час були переговори щодо зернової угоди, яка була успішною, але у певний момент Путін її скасував, а також були обговорення про безпеку на Запорізькій атомній станції та про обмін полоненими.
Канцлер зазначив, що зараз низка країн разом з Україною обговорюють на рівні радників з безпеки те, який вигляд може мати "щось, що може привести до мирного процесу".
"Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путіну просто потрібно скасувати свою варварську [військову] кампанію і вивести війська", – підсумував очільник німецького уряду.
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- 14 січня у швейцарському Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Україна запропонувала розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.
- 26 січня Україна запросила голову Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії.
- 8 березня турецький очільник Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий прийняти мирний саміт щодо війни в Україні, але на нього Стамбул хоче запросити представників Москви.
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