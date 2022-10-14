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Шойгу якобы заявил Акару, что Россия готова к перемирию. Подоляк: Это классическая ловушка

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 12:36
Шойгу якобы заявил Акару, что Россия готова к перемирию. Подоляк: Это классическая ловушка - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военный преступник и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу якобы сказал ему в телефонном разговоре, что поддерживает "скорейшее прекращение огня". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net назвал подобную позицию РФ "классической ловушкой" и подчеркнул, что Украина продолжит освобождать свои территории. 

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По словам Акара, Турция продолжает предпринимать усилия по "скорейшему прекращению огня" в Украине. Он отметил, что Турция "подталкивает" Украину и Россию к "использованию переговорных рычагов". 

Турецкий министр сказал, что говорил по телефону с Шойгу на этой неделе. 

"Радует близость нашей позиции и позиции господина Шойгу по вопросам скорейшего прекращения огня", — сказал Акар.

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Подоляк назвал позицию РФ "классической российской ловушкой и игрой слов". Он отметил, что прекращение огня в понимании россиян — это возможность сохранить контроль над оккупированными территориями. 

"Абсолютно очевидно, что это не принесет мира, а станет причиной более масштабной войны в будущем. России не нужен мир. Армия РФ хочет получить оперативную паузу, чтобы восстановить резервы и подготовиться к следующему раунду. Мы не можем этого позволить", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина продолжит действовать в интересах народа и будет освобождать свои территории, что является реальным путем к установлению мира. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Турция сергей шойгу Хулуси Акар михаил подоляк
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