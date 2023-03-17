Си Цзиньпин должен во время поездки в Москву убедить Путина уйти из Украины – Британия

Лидер Китая Си Цзиньпин должен использовать поездку в Москву на следующей неделе, чтобы побудить российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины, заявил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака на брифинге для журналистов. Об этом сообщает Sky News.

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"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, приветствуем это", – сказал спикер.

"Мы четко понимаем, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы делали раньше, присоединиться к другим странам мира, призывая Путина вывести свои войска" , – добавил он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Си Цзиньпин едет в Москву, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам".

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.

Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия.

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Вадим Ребрина

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