Си Цзиньпин должен во время поездки в Москву убедить Путина уйти из Украины – Британия
Лидер Китая Си Цзиньпин должен использовать поездку в Москву на следующей неделе, чтобы побудить российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины, заявил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака на брифинге для журналистов. Об этом сообщает Sky News.
"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, приветствуем это", – сказал спикер.
"Мы четко понимаем, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы делали раньше, присоединиться к другим странам мира, призывая Путина вывести свои войска" , – добавил он.
Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Си Цзиньпин едет в Москву, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам".
- Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
- МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.
- Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия.
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