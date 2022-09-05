Си Цзиньпин приедет в Казахстан 14 сентября. Это первый выезд из Китая с начала 2020 года

Глава КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан 14 сентября, это будет его первый международный визит с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, цитирует его канал KTK.

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По его словам, Си Цзиньпин прибудет в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Они проведут двусторонние переговоры и подпишут документы о сотрудничестве в разных областях.

Дипломат отметил, что визит направлен "на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства и развитие политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами".

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Дмитро Гриниченко

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