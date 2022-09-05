Си Цзиньпин приедет в Казахстан 14 сентября. Это первый выезд из Китая с начала 2020 года
Глава КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан 14 сентября, это будет его первый международный визит с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, цитирует его канал KTK.
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По его словам, Си Цзиньпин прибудет в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Они проведут двусторонние переговоры и подпишут документы о сотрудничестве в разных областях.
Дипломат отметил, что визит направлен "на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства и развитие политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами".
- 30 апреля 2022 года глава МИД Кулеба выразил надежду в интервью китайскому агентству, что Пекин не будет "подливать масла в огонь". В начале мая Китай заявил о своей позиции по войне: "Беспристрастна, объективна, безупречна".
- 9 мая Си Цзиньпин сказал канцлеру ФРГ Шольцу о войне РФ против Украины: "Важно не допустить обострения до точки невозврата". 7 июня Зеленский заявил, что заинтересован, чтобы Китай не поддерживал РФ, "а заставил ее прекратить войну".
- 15 июня Си обсудил Украину с лидером российских оккупантов Путиным, сказал, что Китай "за мир во всем мире". Си обсуждал Украину с американским президентом Байденом в марте и затем в конце июля.
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